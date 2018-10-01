 أول تصريح صادم للشاب الذي تعرض لاعتداء جنسي خطير بالدارالبيضاء ﻿

آخر الأخبار

مديرية الحموشي تكشف حقيقة الفيديو المتداول لجريمة قتل مع التمثيل بجثة فتاة قيل إن أحداثه جرت ببرشيد | مجتمع

مديرية الحموشي تكشف حقيقة الفيديو المتداول لجريمة قتل مع التمثيل بجثة فتاة قيل إن أحداثه جرت

انفجار قوي يهز منزل ضواحي أكادير ونقل شخص لمستعجلات مراكش في حالة حرجة | حوادث و حقوق

انفجار قوي يهز منزل ضواحي أكادير ونقل شخص لمستعجلات مراكش في حالة حرجة

هـــــام للموظفين والموظفات الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي والتوقيف المؤقت بقطاع التعليم | مجتمع

هـــــام للموظفين والموظفات الراغبين في الاستفادة من ''التقاعد النسبي'' و''التوقيف المؤقت'' بقطاع

البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا يستلم بجوهانسبورغ شهادة أفضل مشغل 2019 | اقتصاد

البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا يستلم بجوهانسبورغ شهادة '' أفضل مشغل 2019''

رسميـــا : يونس مجاهـــد رئيسا للمجلس الوطني للصحافة | صحافة

رسميـــا : ''يونس مجاهـــد'' رئيسا للمجلس الوطني للصحافة

سابقة.. رئيــس جمـاعة بإقليـــم بـرشيد يُـــصـوت على استقــالته | مجتمع

سابقة.. رئيــس جمـاعة بإقليـــم بـرشيد يُـــصـوت على استقــالته

بالفيديو.. تكريم من نوع خاص للراحل شارل أزناڤور وغناء أحد أشهر أغانيه من طرف الحرس الجمهوري | دولي

بالفيديو.. تكريم من نوع خاص للراحل شارل أزناڤور وغناء أحد أشهر أغانيه من طرف الحرس الجمهوري

شركة تويوتا تعلن سحب أكثر من 2,4 مليون سيارة لهذه الأسباب | اقتصاد

شركة ''تويوتا'' تعلن سحب أكثر من 2,4 مليون سيارة لهذه الأسباب

بالفيديو..شفار شدوه شفر هاتف نقال بشارع يعقوب المنصور بالدار البيضاء‎ | بووز

بالفيديو..شفار شدوه شفر هاتف نقال بشارع يعقوب المنصور بالدار البيضاء‎

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 11:39

أول تصريح صادم للشاب الذي تعرض لاعتداء جنسي خطير بالدارالبيضاء

أول تصريح صادم للشاب الذي تعرض لاعتداء جنسي خطير بالدارالبيضاء
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

نداء مؤثر لمخزني متقاعد يتقاضى 90 درهم في الشهر | حالة خاصة

نداء مؤثر لمخزني متقاعد يتقاضى 90 درهم في الشهر

دموع أم مسنة نعيش التشرد بالبيضاء بعدما طردتها ابنتها من المنزل | حالة خاصة

دموع أم مسنة نعيش التشرد بالبيضاء بعدما طردتها ابنتها من المنزل

أرمــلة تعيش التشرد رفقة أطفالها بوجدة بعد وفاة زوجها | حالة خاصة

أرمــلة تعيش التشرد رفقة أطفالها بوجدة بعد وفاة زوجها

بالدموع..أرملة متسولة تعيش معاناة حقيقية رفقة 3 أطفال نواحي القنيطــرة | حالة خاصة

بالدموع..أرملة متسولة تعيش معاناة حقيقية رفقة 3 أطفال نواحي القنيطــرة

شابة من الدارالبيضاء تناشد الملك بالدموع بعد طردها من الخيرية | حالة خاصة

شابة من الدارالبيضاء تناشد الملك بالدموع بعد طردها من الخيرية

رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ يفضح مديرة مؤسسة ابتدائية بإقليم أزيلال | حالة خاصة

رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ يفضح مديرة مؤسسة ابتدائية بإقليم أزيلال

﻿

آخر المستجدات

مديرية الحموشي تكشف حقيقة الفيديو المتداول لجريمة قتل مع التمثيل بجثة فتاة قيل إن أحداثه جرت ببرشيد | مجتمع
منذ 24 دقيقة

مديرية الحموشي تكشف حقيقة الفيديو المتداول لجريمة قتل مع التمثيل بجثة فتاة قيل إن أحداثه جرت

انفجار قوي يهز منزل ضواحي أكادير ونقل شخص لمستعجلات مراكش في حالة حرجة | حوادث و حقوق

انفجار قوي يهز منزل ضواحي أكادير ونقل شخص لمستعجلات مراكش في حالة حرجة

هـــــام للموظفين والموظفات الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي والتوقيف المؤقت بقطاع التعليم | مجتمع

هـــــام للموظفين والموظفات الراغبين في الاستفادة من ''التقاعد النسبي'' و''التوقيف المؤقت'' بقطاع

البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا يستلم بجوهانسبورغ شهادة أفضل مشغل 2019 | اقتصاد

البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا يستلم بجوهانسبورغ شهادة '' أفضل مشغل 2019''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح صادم للشاب الذي تعرض لاعتداء جنسي خطير بالدارالبيضاء | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

أول تصريح صادم للشاب الذي تعرض لاعتداء جنسي خطير بالدارالبيضاء

حادثة سير خطيرة بالقرب من مطار محمد الخامس تودي بحياة راجل | خارج البلاطو

حادثة سير خطيرة بالقرب من مطار محمد الخامس تودي بحياة راجل

رسميا الإتحاد الإفريقي يعتمد على تقنية الفيديو لأول مرة في نهائي دوري الأبطال وكأس الإتحاد الإفريقي | قنوات أخرى

رسميا الإتحاد الإفريقي يعتمد على تقنية الفيديو لأول مرة في نهائي دوري الأبطال وكأس الإتحاد الإفريقي

التحقيق مع رجال سلطة متهمين بالشطط وفبركة المحاضر‎ | شوف الصحافة

التحقيق مع رجال سلطة متهمين بالشطط وفبركة المحاضر‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.