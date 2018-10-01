 رسميا الإتحاد الإفريقي يعتمد على تقنية الفيديو لأول مرة في نهائي دوري الأبطال وكأس الإتحاد الإفريقي ﻿

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نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 02:57

رسميا الإتحاد الإفريقي يعتمد على تقنية الفيديو لأول مرة في نهائي دوري الأبطال وكأس الإتحاد الإفريقي

رسميا الإتحاد الإفريقي يعتمد على تقنية الفيديو لأول مرة في نهائي دوري الأبطال وكأس الإتحاد الإفريقي
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