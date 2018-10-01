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نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 19:47

من أمام منزل مختطفة الطفلة خديجة ورضيعة الهاروشي..شهادات صادمة على لسان الجيران بعد اعتقالها

من أمام منزل مختطفة الطفلة خديجة ورضيعة الهاروشي..شهادات صادمة على لسان الجيران بعد اعتقالها
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