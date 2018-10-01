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نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 22:26

مــؤلم و بالفيديو..الفنان المصري الشهير فاروق الفيشاوي يعلن عن إصابته بمرض السرطان في مهرجان الاسكندرية

فاروق الفيشاوى يعلن اصابته بالسرطان فى مهرجان الاسكندرية
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