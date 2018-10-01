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نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 19:11

في أول خروج إعلامي ..تصريح صادم لوالد الرضيعة المختطفة من الهاروشي قبل سنتين بعد اعتقال المختطفة بالبيضاء

تصريح صادم لوالد الرضيعة المختطفة من الهاروشي قبل سنتين بعد اعتقال المختطفة بالبيضاء
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