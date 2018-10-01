 بعد إصداره ''المجتمع والرياضة''..منصف اليازغي..التأليف الرياضي في المغرب ضعيف و فقير جدا ﻿

آخر الأخبار

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس | مجتمع

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها | مجتمع

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن | مجتمع

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة | مجتمع

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة

بعد احتراق مدرسة بسطات.. الأكاديمية تدخل على الخط وهذا ما قررته في حق التلاميذ | مجتمع

بعد احتراق مدرسة بسطات.. الأكاديمية تدخل على الخط وهذا ما قررته في حق التلاميذ

حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن الشبهة | بوليتيك

حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: ''تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن

الأغلبية الحكومية تلتئم غدا الخميس في أجواء مشحونة | بوليتيك

الأغلبية الحكومية تلتئم غدا الخميس في أجواء مشحونة

المجلس الحكومي يتدارس السن القانوني للتقاعد لدى أفراد القوات المساعدة | بوليتيك

المجلس الحكومي يتدارس السن القانوني للتقاعد لدى أفراد القوات المساعدة

الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية ويكلف رئيس الوزراء بتولي حقيبته بالوكالة | دولي

الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية ويكلف رئيس الوزراء بتولي حقيبته بالوكالة

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 09:55

بعد إصداره ''المجتمع والرياضة''..منصف اليازغي..التأليف الرياضي في المغرب ضعيف و فقير جدا

بعد إصداره المجتمع والرياضة..منصف اليازغي..التأليف الرياضي في المغرب ضعيف و فقير جدا
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

فنان تشكيلي مشهور تعرض لاستغلال بشع من طرف وحدة فندقية مصنفة بأكادير...تفاصيل مثيرة | خارج البلاطو

فنان تشكيلي مشهور تعرض لاستغلال بشع من طرف وحدة فندقية مصنفة بأكادير...تفاصيل مثيرة

عضو المجلس الجماعي بالمحمدية يتهم الرئيس بتبديد المال العام و يُطالب باستقالته | خارج البلاطو

عضو المجلس الجماعي بالمحمدية يتهم الرئيس بتبديد المال العام و يُطالب باستقالته

عضو المجلس البلدي للمحمدية يعترف..مكاينش انشقاقات فحزب العدالة و التنمية بالمحمدية | خارج البلاطو

عضو المجلس البلدي للمحمدية يعترف..مكاينش انشقاقات فحزب العدالة و التنمية بالمحمدية

بمشاركة 200 صحافية افريقية..الدارالبيضاء تحتضن فعاليات النسخة الثانية لمنتدى الصحافيات الافريقيات تحت إشراف القناة الثانية | خارج البلاطو

بمشاركة 200 صحافية افريقية..الدارالبيضاء تحتضن فعاليات النسخة الثانية لمنتدى الصحافيات الافريقيات تحت إشراف القناة الثانية

لعشاق السينما ... فيديو تجميعي لصور القاعات السنيمائية أيام زمان بمدينة الدار البيضاء | خارج البلاطو

لعشاق السينما ... فيديو تجميعي لصور القاعات السنيمائية أيام زمان بمدينة الدار البيضاء

بالفيديو..أغلبية العثماني تجتمع الخميس في سياق ملتهب | خارج البلاطو

بالفيديو..أغلبية العثماني تجتمع الخميس في سياق ملتهب

﻿

آخر المستجدات

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس | مجتمع
منذ 16 دقيقة

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها | مجتمع

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن | مجتمع

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة | مجتمع

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربي حر يعترف..ها علاش البوليساريو بغات تاخد لينا الصحراء المغربية | بــووز
منذ 2 ساعات

مغربي حر يعترف..ها علاش البوليساريو بغات تاخد لينا الصحراء المغربية

فنان تشكيلي مشهور تعرض لاستغلال بشع من طرف وحدة فندقية مصنفة بأكادير...تفاصيل مثيرة | خارج البلاطو

فنان تشكيلي مشهور تعرض لاستغلال بشع من طرف وحدة فندقية مصنفة بأكادير...تفاصيل مثيرة

بعد إصداره المجتمع والرياضة..منصف اليازغي..التأليف الرياضي في المغرب ضعيف و فقير جدا | خارج البلاطو

بعد إصداره ''المجتمع والرياضة''..منصف اليازغي..التأليف الرياضي في المغرب ضعيف و فقير جدا

عضو المجلس الجماعي بالمحمدية يتهم الرئيس بتبديد المال العام و يُطالب باستقالته | خارج البلاطو

عضو المجلس الجماعي بالمحمدية يتهم الرئيس بتبديد المال العام و يُطالب باستقالته

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.