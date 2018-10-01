 بمشاركة 200 صحافية افريقية..الدارالبيضاء تحتضن فعاليات النسخة الثانية لمنتدى الصحافيات الافريقيات تحت إشراف القناة الثانية ﻿

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مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 01:57

بمشاركة 200 صحافية افريقية..الدارالبيضاء تحتضن فعاليات النسخة الثانية لمنتدى الصحافيات الافريقيات تحت إشراف القناة الثانية

الدارالبيضاء تحتضن فعاليات النسخة الثانية لمنتدى الصحافيات الافريقيات تحت إشراف القناة الثانية
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