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بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 21:25

رجال الوقاية المدنية يخمدون حريقا مهولا ببنك المغرب في تمرين لإطفاء الحريق بالبيضاء

رجال الوقاية المدنية يخمدون حريقا مهولا ببنك المغرب في تمرين لإطفاء الحريق بالبيضاء
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