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مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 14:29

أول التصريحات حول ''المضاربة''التي تسببت في توقيف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور

المغرب شوف تيفي المحمدية مجلس المدينة العدالة والتنمية ندوة صحفية
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