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بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 15:08

تقلبات جوية بهذه المناطق بالمملكة و هذا موعد انخفاض درجات الحرارة

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