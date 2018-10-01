 مواطن فقير ولدات مراتو أربع توائم وماتت:'' عاونوني..راه ما بغيتش نعطيهم ونتخلا عليهم..'' ﻿

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مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بتاريــخ : 1 أكتوبر 2018 / 10:00

مواطن فقير ولدات مراتو أربع توائم وماتت:'' عاونوني..راه ما بغيتش نعطيهم ونتخلا عليهم..''

مواطن فقير ولدات مراتو أربع توائم وماتت: عاونوني..راه ما بغيتش نعطيهم ونتخلا عليهم..
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