 لحظة انتشال جثثي سيدتين من ضحايا فاجعة فيضانات سيدي إفني وعائلة الضحايا تروي تفاصيل الفاجعة ﻿

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بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 20:35

لحظة انتشال جثثي سيدتين من ضحايا فاجعة فيضانات سيدي إفني وعائلة الضحايا تروي تفاصيل الفاجعة

لحظة انتشال جثثي سيدتين من ضحايا فاجعة فيضانات سيدي إفني وعائلة الضحايا تروي تفاصيل الفاجعة
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