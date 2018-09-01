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مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 17:36

خلافا لكل ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي هذه حقيقة منزل بوتفليقة

تصريح صاحبة منزل بوتفليقة وابنها جد زوجي هو المالك الحقيقي لهاذا المنزل وليس للعائلة بوتفليقة
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