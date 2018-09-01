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مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 12:44

بعد القيل و القال حول حفل ميمون الوجدي التضامني...الستاتي يتحدى الجميع و يحيي الحفل لمساعدة الفنان الوجدي بالرباط

الستاتي يتحدى الجميع و يحيي الحفل لمساعدة الفنان الوجدي بالرباط
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