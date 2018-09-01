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بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 03:05

عندما يفشل المحامي في إيجاد عناصر لغة الترافع..الوزير الرميد يعلق على واقعة زميله يتيم..عرض عليا لحفل الخطوبة و ممشيتش

تعليق الرميد على صورة يتيم المثيرة للجدل
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