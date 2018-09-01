 بالفيديو..لحظة القبض على المنقبة اللي خطفات الطفلة خديجة بالبيضاء..شوفة ردة فعل المواطنين ﻿

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مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 02:04

بالفيديو..لحظة القبض على المنقبة اللي خطفات الطفلة خديجة بالبيضاء..شوفة ردة فعل المواطنين

لحضت ألقبض على خاطفة خديجة الخزري
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