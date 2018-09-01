 بالفيديو..أول تصريح للعنصر بعد انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الحركة الشعبية للمرة التاسعة على التوالي ﻿

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مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 20:03

بالفيديو..أول تصريح للعنصر بعد انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الحركة الشعبية للمرة التاسعة على التوالي

تصريح العنصر بعد فوزه بمنصب أمين عام للحركة الشعبية
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