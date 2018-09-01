 حصــري و بالفيديو..لحظة نقل الشرطي المصاب في حادث قرطاس البيضاء من مستشفى سيدي مومن إلى المستشفى الجامعي إبن رشد ﻿

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مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 23:06

حصــري و بالفيديو..لحظة نقل الشرطي المصاب في حادث قرطاس البيضاء من مستشفى سيدي مومن إلى المستشفى الجامعي إبن رشد

.لحظة نقل الشرطي المصاب في حادث قرطاس البيضاء من مستشفى سيدي مومن إلى المستشفى الجامعي إبن رشد
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