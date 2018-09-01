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مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 14:50

بالفيديو..تواجد أمني كبير بعد قرار ساكنة كاريان الواسطي بالبيضاء الهجرة الجماعية إلى سبتة و طلب اللجوء

تواجد أمني كبير بعد قرار ساكنة كاريان الواسطي بالبيضاء الهجرة الجماعية إلى سبتة و طلب اللجوء
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