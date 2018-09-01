 وكالة الفضاء اليابانية تنشر لقطات فريدة من نوعها من سطح كوكب! ﻿

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بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 07:53

وكالة الفضاء اليابانية تنشر لقطات فريدة من نوعها من سطح كوكب!

وكالة الفضاء اليابانية تنشر لقطات فريدة من نوعها من سطح كوكب!
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