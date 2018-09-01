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مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 17:15

بالدمــوع:تصريح غير متوقع لأخت الطالبة اللي ماتت بقرطاس البحرية الملكية بالمضيق ..ختي كانت بغات تحرك حيث قرات و ملقاتش خدمة فبلادها

بالدمــوع:تصريح غير متوقع لأخت الطالبة اللي ماتت بقرطاس البحرية الملكية بالمضيق.. ختي كانت بغات تحرك
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