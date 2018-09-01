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مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 15:16

أول تصريح لشقيق الناجي الوحيد من حادث قرطاس البحرية بالمضيق..خويا مليوح فالسبيطار وكان بغا يمشي غير يخدم علينا فاسبانيا..بغينا الملك ياخد لينا حقنا

أول تصريح لشقيق الناجي الوحيد من حادث قرطاس البحرية بالمضيق..خويا مليوح فالسبيطار ...
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