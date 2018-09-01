 بعد إفراغهم بالقوة..ساكنة كاريان الواسطي فكازا تُفجــرها..جــاو عندنا جماعات مجهولة و فرقو علينا منشورات باش نديرو اللجوء لاسبانيا بهاذ المقابل ﻿

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مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 13:21

بعد إفراغهم بالقوة..ساكنة كاريان الواسطي فكازا تُفجــرها..جــاو عندنا جماعات مجهولة و فرقو علينا منشورات باش نديرو اللجوء لاسبانيا بهاذ المقابل

بعد إفراغهم بالقوة..ساكنة كاريان الواسطي فكازا تُفجــرها..جــاو عندنا جماعات مجهولة...
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