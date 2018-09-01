 عـــروض أمنية خاصة خلال انطلاق الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش..شوفو كيفاش رجال الحموشي كيحميو المواطنين ﻿

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مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 17:39

عـــروض أمنية خاصة خلال انطلاق الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش..شوفو كيفاش رجال الحموشي كيحميو المواطنين

عروض أمنية خاصة خلال انطلاق الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش
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