وزير التعليم يرد على زميله في الحزب..أوزين صديق وهذاك تقدير ديالو و أنا كنركز على العالم القروي فمقاربة الوزارة ﻿

التلفزة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المرأة تيفي
جريدة المشعل
للإتصال بنا
للإشهار لدينا
من نحن
البحث
البحث
التأكيد
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
مــراكش تحتصن المنتدى العالمي الثاني لمبادرة النساء بافريقيا تحت إشراف الشركة العامة
بمشاركة مغاربة وأجانب..إطلاق حملة فيسبوكية تحسيسية للحفاظ على البيئة بالبيضاء
زووم
سائق تعرض للطرد التعسفي بعد 26 سنة من العمل بشركة خاصة بالقنيطرة يناشد المسؤولين..تظلمت فحقي بزاف
مغنية مغربية تشق طريقها نحو النجومية..سمعو الصوت القوي
قنوات أخرى
في عيد ميلاده الخمسين.. ويل سميث يكسر حاجز خوف الصغر
15 موقف محرج صدم الفنانين في مهرجان الجونه السينمائي بمصر
بــووز
مبديع..حزب الحركة الشعبية مافيهش غير حصاد وأنا من الناس اللي اقتارحت على العنصر يقدم ترشيحو لخلافة نفسه
أوزين يرد على خلافه مع أمزازي ..كلامي معبور و الوزير لا يــخدم أجندة حزب الحركة الشعبية
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
مــراكش تحتصن المنتدى العالمي الثاني لمبادرة النساء بافريقيا تحت إشراف الشركة العامة
بمشاركة مغاربة وأجانب..إطلاق حملة فيسبوكية تحسيسية للحفاظ على البيئة بالبيضاء
زووم
سائق تعرض للطرد التعسفي بعد 26 سنة من العمل بشركة خاصة بالقنيطرة يناشد المسؤولين..تظلمت فحقي بزاف
مغنية مغربية تشق طريقها نحو النجومية..سمعو الصوت القوي
قنوات أخرى
في عيد ميلاده الخمسين.. ويل سميث يكسر حاجز خوف الصغر
15 موقف محرج صدم الفنانين في مهرجان الجونه السينمائي بمصر
بــووز
مبديع..حزب الحركة الشعبية مافيهش غير حصاد وأنا من الناس اللي اقتارحت على العنصر يقدم ترشيحو لخلافة نفسه
أوزين يرد على خلافه مع أمزازي ..كلامي معبور و الوزير لا يــخدم أجندة حزب الحركة الشعبية
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
آخر الأخبار
انفراد...إطلاق سراح 8 أشخاص اغتصبوا شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكادير ...تفاصيل صادمة
هام للمغاربة..زخات رعدية قوية محليا مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة
كــواليس انطلاق الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش
مأساة..قاصرة تزوجات بالفاتحة من عسكري بمكناس وماتت مسمومة بعدما حملات
مُــديرية الحموشي.. شرطة أكثر انفتاحا على المجتمع
بالفيديو..هذا مصير إرهابي بلجيكي من أصل مغربي
وزير التعليم يؤكد على أهمية مراجعة الخريطة الجامعية وملاءمتها مع الجهوية المتقدمة لتحقيق التوازن في العرض التربوي
البيجيدي يخرج ببلاغ شديد اللهجة ويصف تصريحات الطالبي العلمي بـ ''التهجم السافر وغير المسؤول''
عشرات المكفوفين يقتحمون مبنى وزارة بسيمة الحقاوي بالرباط + الفيديو
كاريكاتير شوف تيفي : علاش الشباب تيحركَ
محتجون من ذووي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين يقتحمون وزارة الحقاوي ويصعدون سطحها ويهددون بالانتحار
حصري وبالصورة..هذه هي الشابة اللي ماتت في عملية إطلاق الرصاص على زورق الحراكة بالمضيق
عاجل..هذا ما قررته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بخصوص برناني إحدى بطلات ملف بوعشرين
بالصــور..إيكــو في ضيافــة الشرطــة بمراكش
عاجل..وزير التربية الوطنية: ''باراكا من المزايدات والفبركة بخصوص الدارجة''
انفراد...إطلاق سراح 8 أشخاص اغتصبوا شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكادير ...تفاصيل صادمة
هام للمغاربة..زخات رعدية قوية محليا مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة
كــواليس انطلاق الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش
مأساة..قاصرة تزوجات بالفاتحة من عسكري بمكناس وماتت مسمومة بعدما حملات
مُــديرية الحموشي.. شرطة أكثر انفتاحا على المجتمع
بالفيديو..هذا مصير إرهابي بلجيكي من أصل مغربي
وزير التعليم يؤكد على أهمية مراجعة الخريطة الجامعية وملاءمتها مع الجهوية المتقدمة لتحقيق التوازن
البيجيدي يخرج ببلاغ شديد اللهجة ويصف تصريحات الطالبي العلمي بـ ''التهجم السافر وغير المسؤول''
عشرات المكفوفين يقتحمون مبنى وزارة بسيمة الحقاوي بالرباط + الفيديو
مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب
الرئيسية
القناة الإلكترونية
خارج البلاطو
بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 13:01
وزير التعليم يرد على زميله في الحزب..أوزين صديق وهذاك تقدير ديالو و أنا كنركز على العالم القروي فمقاربة الوزارة
وزير
التعليم
يرد
على
زميله
في
الحزب..أوزين
صديق
وهذاك
تقدير
ديالو
و
أنا
كنركز
على
العالم
القروي
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :
شاهد أيضا
وزير التعليم يُوضـــح:من 2002 و الدارجة فالمقررات المدرسية علاش دابا تخلقات هاذ الضجة بسبب بعد المفردات بالدارجة
نداء مؤثر لوالدة الفتاة التي قفزت من سيارة أصدقائها خوفا على شرفها بالبيضاء.بغيت الحموشي ياخد لينا حقنا
بوليف في ورطــة بعد إضــراب وطني لأرباب نقل المسافرين بمحطة ولاد زيان بالبيضاء على غرار باقي مدن المملكة
خطــير و بالفيديو..بوطا تفركعات كانت غادي طيح الديور فالمدينة القديمة فكــازا
ليلة بيضاء مع ساكنة كاريان الواسطي بالبيضاء بعد إفراغهم بالقوة..غادي نمشيو نطلبو اللجوء لاسبانيا حيث تحكرنا و تشردنا فبلادنا
جريمة ســلا..عائلة الإخوة المعتقلين تكشف القصة الكاملة و الصادمة..ولادنا مدارو والو غير دافعو على راسهم والكبير كان عندو العرس
آخر المستجدات
منذ 4 دقائق
انفراد...إطلاق سراح 8 أشخاص اغتصبوا شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكادير ...تفاصيل صادمة
هام للمغاربة..زخات رعدية قوية محليا مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة
كــواليس انطلاق الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمراكش
مأساة..قاصرة تزوجات بالفاتحة من عسكري بمكناس وماتت مسمومة بعدما حملات
أحدث حلقات برنامجنا
منذ 4 دقائق
وزير التعليم يرد على زميله في الحزب..أوزين صديق وهذاك تقدير ديالو و أنا كنركز على العالم القروي فمقاربة الوزارة
وزير التعليم يُوضـــح:من 2002 و الدارجة فالمقررات المدرسية علاش دابا تخلقات هاذ الضجة بسبب بعد المفردات بالدارجة
نداء مؤثر لوالدة الفتاة التي قفزت من سيارة أصدقائها خوفا على شرفها بالبيضاء.بغيت الحموشي ياخد لينا حقنا
في عيد ميلاده الخمسين.. ويل سميث يكسر حاجز خوف الصغر
روابط تهمــــك :
القناة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المشعل
للإشهار لدينا
للإتصال بنا
طاقم القناة
شروط الإستخدام
للتواصل :
شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
[email protected]
(212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
212) 522995280
التأكيد
All rights reserved to
chouftv.ma
© 2018.