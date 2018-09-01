 بوليف في ورطــة بعد إضــراب وطني لأرباب نقل المسافرين بمحطة ولاد زيان بالبيضاء على غرار باقي مدن المملكة ﻿

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بتاريــخ : 26 شتنبر 2018 / 01:53

بوليف في ورطــة بعد إضــراب وطني لأرباب نقل المسافرين بمحطة ولاد زيان بالبيضاء على غرار باقي مدن المملكة

بوليف في ورطــة بعد إضــراب وطني لأرباب نقل المسافرين بمحطة ولاد زيان بالبيضاء
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