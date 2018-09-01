 مبديع..حزب الحركة الشعبية مافيهش غير حصاد وأنا من الناس اللي اقتارحت على العنصر يقدم ترشيحو لخلافة نفسه ﻿

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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 25 شتنبر 2018 / 16:04

مبديع..حزب الحركة الشعبية مافيهش غير حصاد وأنا من الناس اللي اقتارحت على العنصر يقدم ترشيحو لخلافة نفسه

مبديع..حزب الحركة الشعبية مافيهش غير حصاد وأنا من الناس اللي اقتارحت على العنصر يقدم ترشيحو
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