 أحد الناجين من انفجــار القنيطرة..شفت صحابي تقطعات ليهم رجليهم حدايا و هربت من الموت ﻿

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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 19:53

أحد الناجين من انفجــار القنيطرة..شفت صحابي تقطعات ليهم رجليهم حدايا و هربت من الموت

أحد الناجين من انفجــار القنيطرة..شفت صحابي تقطعات ليهم رجليهم حدايا و هربت من الموت
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