 من زاوية أخرى..شوفو لحظة وقوع الانفجار القوي اللي هز مصنع بمدينة القنيطرة ﻿

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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 17:41

من زاوية أخرى..شوفو لحظة وقوع الانفجار القوي اللي هز مصنع بمدينة القنيطرة

من زاوية أخرى..شوفو لحظة وقوع الانفجار القوي اللي هز مصنع بمدينة القنيطرة
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