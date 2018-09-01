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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 09:43

بالفيديو.. لحظة هجوم خطــير على فنانة معروفة بإيطاليا

شاهد: هجوم على الممثلة الصربية مارينا أبراموفيتش في إيطاليا…
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