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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 00:35

ساكنة مدينة سلا تخرج للاحتجاج وتناشد المسؤولين: ''بغينا اللي يشوف من حالنا راه عينا من الإجرام..والقرقوبي هو السبب..''

ساكنة مدينة سلا تخرج للاحتجاج وتناشد المسؤولين: بغينا اللي يشوف من حالنا راه عينا من الإجرام..
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