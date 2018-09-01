 احتجاج فقراء منطقة أولاد سيدي شنان بالفقيه بنصالح: ''وقوفو معانا راه حنا محنين..حولو لينا المدرسة..'' ﻿

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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 23:37

احتجاج فقراء منطقة أولاد سيدي شنان بالفقيه بنصالح: ''وقوفو معانا راه حنا محنين..حولو لينا المدرسة..''

احتجاج فقراء منطقة أولاد سيدي شنان بالفقيه بنصالح: وقوفو معانا راه حنا محنين...
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