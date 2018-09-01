 شوفو أحداث الشغب الخطيرة بين جماهير فريق الرجاء في "المكانة"‎ ﻿

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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 19:06

شوفو أحداث الشغب الخطيرة بين جماهير فريق الرجاء في "المكانة"‎

بالفيديو... مناوشات بين الطراس الرجاء ادت لاصابات خطيرة في مباراة اليوم
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