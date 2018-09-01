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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 16:56

ولد مجيد يرد على عائلة الشاب اللي قتل الأم ديال فحادثة سير بالرونج..الحادثة ديال الأم ديالي كان فيها الفرار

ولد مجيد يرد على عائلة الشاب اللي قتل الأم ديال فحادثة سير بالرونج...
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