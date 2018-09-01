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بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 11:21

تنفيذا للتعليمات الملكية: توزيع 40 حافلة للنقل المدرسي على قرى إقليم تارودانت

في إطار التعليمات الملكية السامية توزيع حوالي 40حافلة مدرسية ورئيس مجلسها القليمي يشرفنا على عملي
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