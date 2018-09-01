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مــراكش تحتصن المنتدى العالمي الثاني لمبادرة النساء بافريقيا تحت إشراف الشركة العامة
بمشاركة مغاربة وأجانب..إطلاق حملة فيسبوكية تحسيسية للحفاظ على البيئة بالبيضاء
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خارج البلاطو
بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 11:21
تنفيذا للتعليمات الملكية: توزيع 40 حافلة للنقل المدرسي على قرى إقليم تارودانت
في
إطار
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السامية
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حوالي
40حافلة
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ورئيس
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القليمي
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