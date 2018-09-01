 صديق المشجع الرجاوي اللي قتلوه ليلة عاشوراء بالقنبول يطالب الجماهير الرجاوية بقراءة الفاتحة على روح الفقيد في مباراة كارابرازافيل ﻿

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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 00:18

صديق المشجع الرجاوي اللي قتلوه ليلة عاشوراء بالقنبول يطالب الجماهير الرجاوية بقراءة الفاتحة على روح الفقيد في مباراة كارابرازافيل

صديق المشجع الرجاوي اللي قتلوه ليلة عاشوراء بالقنبول يطالب الجماهير الرجاوية بقراءة الفاتحة...
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