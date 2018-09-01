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بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 22:18

أول خروج إعلامي لعائلة الشاب الرجاوي اللي قتلوه بالقنبول ليلة عاشوراء..هاشنو وقع لينا منين سمعنا الخبر

عائلة الشاب الرجاوي اللي قتلوه بالقنبول ليلة عاشوراء..هاشنو وقع لينا منين سمعنا الخبر
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