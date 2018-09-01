 تصريحات صادمة و مؤثرة لحظة هدم أقــدم كاريان بالبيضاء ﻿

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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 18:16

تصريحات صادمة و مؤثرة لحظة هدم أقــدم كاريان بالبيضاء

تصريحات صادمة و مؤثرة لحظة هدم أقــدم كاريان بالبيضاء
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