 لحظة هدم أقدم كاريان فكازا..إغمــاءات/تدخل قوي/و تصريحات صادمة ﻿

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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 13:49

لحظة هدم أقدم كاريان فكازا..إغمــاءات/تدخل قوي/و تصريحات صادمة

لحظة هدم أقدم كاريان فكازا..إغمــاءات/تدخل قوي/و تصريحات صادمة
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