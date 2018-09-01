 فيديو يظهر تضرر سد من الإعصار ''فلورنس'' في كارولينا الشمالية ﻿

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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 22 شتنبر 2018 / 09:24

فيديو يظهر تضرر سد من الإعصار ''فلورنس'' في كارولينا الشمالية

فيديو يظهر تضرر سد من الإعصار فلورنس في كارولينا الشمالية
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