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بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 18:01

حصــري و بالفيديو..لحظة وصول الأمير مولاي رشيد لتشييع جثمان الوزير الأول الأسبق كريم العمراني بمقبرة الشهداء بالبيضاء

لحظة وصول الأمير مولاي رشيد لتشييع جثمان الوزير الأول الأسبق كريم العمراني بمقبرة الشهداء بالبيضاء
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