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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 00:52

أول خروج إعلامي لأم و أب الشاب اللي قتل مرت مجيد بطوموبيلتو فكازا..ولدنا ماشي ولد لفشوش شد الباك و كان غادي يكمل قرايتو ففرنسا وهاشنو وقع نهار لكسيدة

أول خروج إعلامي لأم و أب الشاب اللي قتل مرت مجيد بطوموبيلتو فكازا..ولدنا ماشي ولد لفشوش ..
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