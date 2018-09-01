 فوضى و سوء التنظيم خلال عملية بيع تذاكر مباراة الوداد وسطيف بالبيضاء ﻿

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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 17:14

فوضى و سوء التنظيم خلال عملية بيع تذاكر مباراة الوداد وسطيف بالبيضاء

فوضى عارمة في عملية بيع تذاكر مباراة الوداد وسطيف و الجماهير متذمرة من سوء التنظيم
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