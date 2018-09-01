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التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بتاريــخ : 19 شتنبر 2018 / 15:12

نداء إنســاني جد مُــؤثر..طفل يحتاج لمساعدتكم بعد إصابته بهذا المرض الخطير و الأب يبكي..ولدي خاصو عملية ب400 مليون

طفل يحتاج لمساعدتكم بعد إصابته بهذا المرض الخطير و الأب يبكي..ولدي خاصو عملية ب400 مليون
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