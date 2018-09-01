 عبير العابد خريجة برنامج ''Arabs Got Talent'' تفتح قلبها وتكشف أسرار حياتها الشخصية والفنية ﻿

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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 21:37

عبير العابد خريجة برنامج ''Arabs Got Talent'' تفتح قلبها وتكشف أسرار حياتها الشخصية والفنية

عبير العابد خريجة برنامج Arabs Got Talent تفتح قلبها وتكشف أسرار حياتها الشخصية والفنية
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