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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 17:34

حجيرة رئيس جماعة وجدة يفضح ما يقع داخل المجلس ويحمل ''البيجيدي'' وحكومة ''العثماني'' مسؤولية معاناة ساكنة وجدة

رئيس جماعة وجدة يشرح ويكشف للشوف تيفي الأسباب الكاملة وراء التصويت ضد التأجيل..
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