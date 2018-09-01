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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 15:26

شوفو التفاصيل الخطيرة الخاصة بالشاب اللي قتلوه بلا رحمة ولا شفقة وحالة الأسرة ديالو: ''ضربو بالجناوة وقتلوه وخلاوه كلو دميات..''

تفاصيل الشاب اللي قتلوه بلا رحمة ولا شفقة وحالة الأسرة ديالو: ضربو بالجناوة وقتلوه وخلاوه كلو دميات
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