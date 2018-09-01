 شاب يناشد أصحاب القلوب الرحيمة: ''فاس ما فيها ما يدار وأنا غير خطاف وبغيت الرخصة.. وخويا مريض بزاف..'' ﻿

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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 12:37

شاب يناشد أصحاب القلوب الرحيمة: ''فاس ما فيها ما يدار وأنا غير خطاف وبغيت الرخصة.. وخويا مريض بزاف..''

شاب يناشد أصحاب القلوب الرحيمة: فاس ما فيها ما يدار وأنا غير خطاف وبغيت الرخصة..
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