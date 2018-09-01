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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 11:05

سكان إقامة بمنطقة الولفا بالبيضاء يخرجون للشارع بسبب فوضى جيران من افريقيا جنوب الصحراء

سكان إقامة بمنطقة الولفا بالبيضاء يخرجون للشارع بسبب فوضى جيران من افريقيا جنوب الصحراء
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