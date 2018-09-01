 بالدموع..شاب مغربي يعاني الإعاقة فكازا يناشد أصحاب القلوب الرحيمة ﻿

آخر الأخبار

مراكش تحتضن القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء بإفريقيا يومي 27 و28 شتنبر | مجتمع

مراكش تحتضن القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء بإفريقيا يومي 27 و28 شتنبر

أطباء القطاع الحر والخاص يشكلون جبهة وطنية لمواجهة قرارات الحكومة | مجتمع

أطباء القطاع الحر والخاص يشكلون جبهة وطنية لمواجهة قرارات الحكومة

بالصور...تعيين المدير الجهوي الجديد للصحة بجهة سوس ماسة | بوليتيك

بالصور...تعيين المدير الجهوي الجديد للصحة بجهة سوس ماسة

بنشماش يدعو لاستثمار الموقع الجيو استراتيجي المتميز للمغرب وجمهورية البوسنة والهرسك لبناء شراكة اقتصادية نموذجية | بوليتيك

بنشماش يدعو لاستثمار الموقع الجيو استراتيجي المتميز للمغرب وجمهورية البوسنة والهرسك لبناء شراكة

ولاية أمن فاس تنفي تعرض طبيبة للاعتداء من طرف موظف أمني | حوادث و حقوق

ولاية أمن فاس تنفي تعرض طبيبة للاعتداء من طرف موظف أمني

الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك | بوليتيك

الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك

بعد ظهورها في أول نشاط رسمــي..مغاربة يُشبهون الأميرة الصغيرة بالأميرة للا مريـــم | بوليتيك

بعد ظهورها في أول نشاط رسمــي..مغاربة يُشبهون الأميرة الصغيرة بالأميرة للا مريـــم

عاجل..النيابة العامة تدخل على خط فيديو الملتحي الذي هدد عيوش بالقتل. | بوليتيك

عاجل..النيابة العامة تدخل على خط فيديو الملتحي الذي هدد عيوش بالقتل.

بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر المغاربة في أول نشاط رسمي لها | بوليتيك

بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر المغاربة في أول نشاط رسمي لها

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بتاريــخ : 18 شتنبر 2018 / 00:25

بالدموع..شاب مغربي يعاني الإعاقة فكازا يناشد أصحاب القلوب الرحيمة

بالدموع..شاب مغربي يعاني الإعاقة فكازا يناشد أصحاب القلوب الرحيمة
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

بكاء هيستيري لأطفال و أرملة الزوج اللي قطعاتو آلة الدباغة بمكناس..من اليوم معندنا باش نعيشو | حالة خاصة

بكاء هيستيري لأطفال و أرملة الزوج اللي قطعاتو آلة الدباغة بمكناس..من اليوم معندنا باش نعيشو

جد مؤثر..معاناة حقيقية لأختين كينعسو فالزنقــة فكازا بعد هدم كاريان سنطرال..كنخاف على ختي المريضة من المتشردين والمسؤولين مبغاوش يعطيوني حقي | حالة خاصة

جد مؤثر..معاناة حقيقية لأختين كينعسو فالزنقــة فكازا بعد هدم كاريان سنطرال..كنخاف على ختي المريضة من المتشردين والمسؤولين مبغاوش يعطيوني حقي

مواطن يعاني الإعاقة: أنا فقير ومحامية خذات ليا رزقي.. | حالة خاصة

مواطن يعاني الإعاقة: ''أنا فقير ومحامية خذات ليا رزقي..''

أم تناشد القلوب الرحيمة بسبب مرض ابنتها الشابة التي تعاني من تشوهات خلقية..بنتي خاصها تدخل طبي عاجل | حالة خاصة

أم تناشد القلوب الرحيمة بسبب مرض ابنتها الشابة التي تعاني من تشوهات خلقية..بنتي خاصها تدخل طبي عاجل

أرمــلة تُــناشد القلوب الرحيمة..السمنة غادي تقتلني وغادي نخلي 5 اليتامى‎ | حالة خاصة

أرمــلة تُــناشد القلوب الرحيمة..السمنة غادي تقتلني وغادي نخلي 5 اليتامى‎

مأساة مغربية منقبة: حياتي ضاعت..هرب عليا راجلي ومشا لسوريا أنا و 6 الدراري.. | حالة خاصة

مأساة مغربية منقبة: '' حياتي ضاعت..هرب عليا راجلي ومشا لسوريا أنا و 6 الدراري..''

﻿

آخر المستجدات

مراكش تحتضن القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء بإفريقيا يومي 27 و28 شتنبر | مجتمع
منذ 11 دقيقة

مراكش تحتضن القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء بإفريقيا يومي 27 و28 شتنبر

أطباء القطاع الحر والخاص يشكلون جبهة وطنية لمواجهة قرارات الحكومة | مجتمع

أطباء القطاع الحر والخاص يشكلون جبهة وطنية لمواجهة قرارات الحكومة

بالصور...تعيين المدير الجهوي الجديد للصحة بجهة سوس ماسة | بوليتيك

بالصور...تعيين المدير الجهوي الجديد للصحة بجهة سوس ماسة

بنشماش يدعو لاستثمار الموقع الجيو استراتيجي المتميز للمغرب وجمهورية البوسنة والهرسك لبناء شراكة اقتصادية نموذجية | بوليتيك

بنشماش يدعو لاستثمار الموقع الجيو استراتيجي المتميز للمغرب وجمهورية البوسنة والهرسك لبناء شراكة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مــراكش تحتصن المنتدى العالمي الثاني لمبادرة النساء بافريقيا تحت إشراف الشركة العامة | روبورتاج
منذ 4 دقائق

مــراكش تحتصن المنتدى العالمي الثاني لمبادرة النساء بافريقيا تحت إشراف الشركة العامة

تفاصيل خطيرة عن قضية اغتصاب طفل صغير من طرف عشيق والدته بالعرائـــش | خبر اليوم

تفاصيل خطيرة عن قضية اغتصاب طفل صغير من طرف عشيق والدته بالعرائـــش

اسبانيا تطــرد الأئمــة المغاربة بسبب الإرهــاب | شوف الصحافة

اسبانيا تطــرد الأئمــة المغاربة بسبب الإرهــاب

بالدموع..شاب مغربي يعاني الإعاقة فكازا يناشد أصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

بالدموع..شاب مغربي يعاني الإعاقة فكازا يناشد أصحاب القلوب الرحيمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact[email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.